Prantsuse džässitrubaduurid annavad Eestis neli kontserti

Kontsert «Trubaduurid» on osa Eesti Kontserdi muusikažanre ristavast sarjast «Jazzical», mille raames kõlavad klassikalise muusika seaded või astuvad üles klassikainterpreetide ja -instrumentidega esituskoosseisud. See suund on hõrgu ja peene kõlapildiga, jalutades džässi ja klassika piirimail ning sundides tavatutele helimaastikele suundudes kaasa mõtlema.

Prantsuse trubaduuride juhtfiguur on saksofonist, klarnetist ja helilooja Sylvain Rifflet, keda on pärjatud mitme maineka muusikaauhinnaga, sealhulgas on ta võitnud Prantsuse džässipreemia Les Victoires du jazz 2016. aasta parima albumi eest. Temalt pärineb ka idee pöörduda 12. sajandil Lõuna-Prantsusmaal tegutsenud trubaduuride võluva maailma juurde. Koos kaasmuusikute Fred Roudet’ (trompet), Sandrine Marchetti (harmoonium) ja Benjamin Flamentiga (löökpillid) on nad omaaegsed lummavad meloodiad ühendanud kaasaegse džässmuusikaga. Sarnaselt keskaja ilmalikku muusikat mänginud ansamblitega kõlab nende kontsertidel lihtne kooslus – vaid paar puhkpilli, burdoon ja pisut löökpille –, tulemuseks on kütkestav ja meditatiivne helirännak.