Järelehüüe ⟩ «Kui naer on terviseks, oleme kõik Žvanetski võlglased»

Veel viirusevabas maailmas, detsembris 2019 hüüti Kiievis ja Odessas pressikonverentsidel välja, et järjekorras kuues Odessa Classics on pühendatud Arvo Pärdi juubeliaastale ja seoses faktiliselt Odessa muutumisega neil päevil üheks suureks Eesti saatkonnaks, on sinna oodata ka president Kersti Kaljulaiu ja sellest tulenevalt Ukraina presidendi Vladimir Zelenski visiiti.

See, mida välja ei öeldud ja mis enam kunagi teoks ei saa, oli minu salajane plaan katsuda asjalood korraldada nii, et kolm presidenti, kahele riigijuhile lisaks veel Ülemaailmse Odessiitide Klubi president Mihhail Mihhailovitsh Žvanetski satuksid ühele fotole. Kui mõelda sinna juurde veel Arvo Pärdi ja Neeme Järvi sõbralikud näod, siis oleks täis saanud Facebook ja internet takkapihta.

See pilt oleks meie riiklikke turunduskulusid nii Ukraina kui Venemaa suunal kõvasti kokku hoidnud. Mis edasi juhtus, on meile hästi, täpsemalt öeldes halvasti teada ja tänasest päevast kohe väga halvasti.

«Vahendeid on, möödunud nädalal kingiti Tatarstanis peale kontserti näiteks Maibach,» ütles Oleg. «Aga tead, Mihhalõths on juba kõrges eas, ta on vana inimene. Nii mõnigi asi ei käi enam nii ladusalt, kõiki inimesi ei pruugi esimese hooga enam ära tunda jne., Aga … kui ta võtab portfelli ja läheb lavale, on ta taas noor.»