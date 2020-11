Vabaduse galeriis avatakse keraamikakunstnike ühisnäitus

«Singula addendo» lähtepunktiks on kunstnike samalaadne lähenemine oma eriala meediumisse. Autorid ei otsi traditsioonilise keraamika esemelist väljundit, vaid eelkõige keraamika variatsioone ja selle algmaterjali savi eripäraga seotud väljakutseid.

Näituseprojekti keskmeks on ühine installatiivne struktuur-ruum, mis põimib kunstnike loomingu ühtseks organismiks. On kaotatud isikuline lähenemine, küll aga on valminud igal osalejal kolm teost: miniatuurne algelement, suurvorm ja videoformaadis digitaalne lõputa/vormitu suurus.

Juss Heinsalu on kunstnik ja materjaliuurija. Tema loomeprotsesside aluseks on idee savist kui elu kandjast, mis põhineb mütoloogilistel tuletistel, rahvatarkusel, teaduslikel hüpoteesidel ja ka tema enda stuudiopraktikal. Heinsalu kasutab oma loomingus nii toorest savi, keraamiliste läätsede projektsioone, leiutatud optilisi masinaid kui ka multimeedia lahendusi. Näituse tarbeks on ta põiminud käsitsi valmistatud keraamilised torud savi mikrostruktuurist tuleneva loogika kohaselt ning toob sellega esile materjalile omapärased savi-mustrid.

Pille Kaleviste on kunstnik, kes oma näitusetöödes on kasutanud keraamilist materjali vahendajana, et seda kontseptualiseerides luua visuaalselt nn morbiidse esteetika tardunud maailmu. Antud näituse kontekstis on autor keskendunud deformatsioonile, mis toimub keraamilise materjaliga põletuse käigus. Kaleviste mängib oma töödes nii portselani viidud looduslike fragmentide kui ka inimkäte vahel loodud detailidega. Kasvavatest vormidest kujunevad maastikud, mis on koondatud pealkirja alla “Mälutihnikud”.

Evelin Saul tegeleb installatsiooni ja materiaalsusega. Ta otsib vahendeid ühendamaks kauget ja lähedast, leidmaks püsivust selles vahepealses olekus. Selle näituse raames eksperimenteerib ta keraamiliste toorainete ja materjalidega, eemaldades neilt nende tavapärase funktsiooni.