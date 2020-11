Kirjastuselt Koolibri on ilmunud Nick Masoni raamat «Inside Out. Isiklik lugu: Pink Floyd», mis kirjeldab menuka rokkansambli Pink Floyd kujunemist ja selle tegevust alates esimestest sammudest 1960. aastate underground’is kuni vaatemänguliste staadionikontsertideni üle kogu maailma. Mason on Pink Floydi ainus liige, kes on trummarina kaasa teinud bändi üle viiekümne aasta kestnud teekonna ning seda raamatut on nimetatud tema kirjanduslikuks trummisooloks. Raamat on illustreeritud fotodega autori isiklikust arhiivist.