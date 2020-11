Oluline ⟩ Uuel nädalal hakkavad kehtima uued piirangud kultuurivaldkonnale

Maksimaalne publiku arv statsionaarsete istekohtadega saalides on 400, ilma statsionaarsete kohtadeta saalides 250. Välitingimustes toimuvate ürotuste publiku piirarv on 500 inimest.

Tallinna, Harju- ning Ida-Virumaa puhul hakkab kehtima 50% täituvuse reegel ning publiku paigutamine malelaua põhimõttel. Avalikes siseruumides on kohustuslik kanda maske. Kultuuriministeeris avalike suhteid korraldav Meelis Kompus kinnitas, et see nõua kehtib eelpool nimetatud piirkondade kõikides saalides - kui näiteks saalis on kohti 100 inimesele, siis uuest nädalast tohib neist täidetud olla vaid pooled.