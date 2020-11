PÖFF ⟩ Artemi Troitski hoiatab filmi "Tsoi" eest

Kui minul oleks arvustuses kõlama jäänud hinnang «keskpärane», siis nüüdne meie kaasmaalane Artemi Troitski, kes tundis Viktor Tsoid isiklikult, annab palju hävitavama hinnangu.

Artemi Troitski: "Tegu on filmiga, mis reedab mälestuse Tsoi elust ja surmast." 1

Pole vast ühtegi tõsimeelset Tsoi fänni, kes ei teaks, et nende iidol hukkus 15. augustil 1990 autoavariis, mis leidis aset Lätis. Filmistsenaariumisse on kirjutatud ulmeline olukord, kus sama bussijuht, kes oli üks avarii osapooltest, peab Tsoi kirstu ka Leningradi vedama. Algab omalaadne road movie, mille käigus saame tuttavaks nii Tsoi endise naise ja tema elukaaslase, armukese, produtsendi, ühe andunud austajast naisfotograafi kui pisipojaga, sest nemadki on kirstu saatmas. Filmi peategelane on lisaks Tsoi kuulsusele õnnetu bussijuht.

Šamaanid teavad rääkida, et mõrvari ja mõrvatu - ning nende suguvõsade vahel - tekib võimas energeetiline side. Ehkki Tsoi surmas polnud süüdi bussijuht ja teda ei saa mõrvariks nimetada, meenub filmi vaadates see šamaanitarkus.

«Tsoi» («Цой», Venemaa, Läti 2020) Stsenarist: Aleksandr Gonorovski, Savva Minajev, Aleksei Utšitel Osades: Jevgeni Tsyganov, Mariana Spivak, Paulina Andrejeva, Igor Vernik Produtsent: Aleksei Utšitel, Jelena Bõstrova, Philipp Pastuhhov, Pavel Gorin Operaator: Juri Klimenko

«Lõppude lõpuks vaatasin Aleksei Utšiteli filmi «Tsoi» ka hea kvaliteedi ning korraliku heliga. Muljed on veel hullemad, kui need olid pärast mobiiliga filmitud koopia vaatamist.

Ainuke tõele vastav stseen filmis on Jurmalas toimunud avarii rekonstruktsioon. Pärast seda pole filmis ÜHTEGI tõest kaadrit või sõna. Oletame, et tegu on allegooria või fantaasiaga, mitte eluloofilmiga, nagu püüab sisendada režissöör, aga miks on sel juhul peaaegu kõik filmi kangelased reaalselt eksisteerivad või eksisteerinud inimesed?

Isegi viited välisele sarnasusele on olemas, ainult et tegelikele isikutele nad kuidagi ei vasta - tegu on eemaletõukavate karikatuuridega Marjana Tsoist, Natalja Razlogovast, Saša «Rikošett» Aksjonovist ja Juri Aizenšpisist. Karikatuurid pole pelgalt valelikud, vaid ka solvavad. Ma tunnen (tundsin) isiklikult neid kõiki ja võin seda kinnitada.

Ja kõiki Tsoi lähedasi inimesi ning tema austajaid näidatakse kui värdjate kogumit – kurje, ahneid, fanaatilisi. Ja ainuke, kes neist tundub inimlikuma inimesena, on väljamõeldud bussijuht. Vaene Vitja!

FOTO: Kaader filmist.

Suhtumine filmi on nii Tsoi-noorema, kõigi ansambli Kino liikmete kui Natalja Razlogova poolt - teised persoonid ei saa enam oma sõna sekka öelda - teravalt negatiivne. Kui esitada küsimus «Mida oleks Tsoi ise öelnud, kui oleks filmi näinud?», oleks vastus, leian, olnud ilmne. Talle poleks meeldinud totaalne vale ja ta poleks lasknud häbistada enda poolt armastatuid. Kui autori eesmärk oli purustada müüti, siis näeb katse välja äärmiselt võlts ja rohmakas.