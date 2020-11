PÖFF ⟩ Üksilduse jõel on kallas kahel pool

Tellijale

Paljud inimesed Venemaal koguvad aastaid raha, et soetada endale tuusik mööda iidset Volga jõge ristlevale legendaarsele laevale Maksim Gorki. Kuidagi on levinud legend, et just selle kolmenädalase puhkusereisi jooksul on võimalik leida endale kaaslane kogu eluks. Nii kogunevad pardale üksikud hinged – enamasti, kui filmi uskuda, just seeniorid. Eelkirjeldatud vestlus toimuski Maksim Gorki pardal.

Śladkowski on välja valinud pool tosinat tegelast, keda ta lähemalt uurima asub, ning hetkiti tundub, et sellel suurel mitmetekilisel alusel rohkem rahvast nagu polekski – nii süvenenult keskendub režissöör oma kangelaste vaatlemisele. Õige mitut puhku unustab vaataja ära, et tegelikult on siin tegemist dokumentaaliga. Väga lähedale pääseb kaamera tegelastele kitsastes laevakajutites, väga isiklikuks ja intiimseks muutuvad nende vestlused. Siin võiks kahtlustada ülelavastamist, kui tulemus ei mõjuks linal veenvalt ja orgaaniliselt.