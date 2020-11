PÖFF: Lavale astuvad viis puuetega supermodelli

Hudiksvall ehk Glada Hudik on 15 000 elanikuga linnake Rootsis. Seal tegutseb puuetega inimeste teater, kuhu pöördub ühel päeval epilepsiahaige Emma, kelle kindel plaan modelliks saada terve teatri pooleks aastaks kihama paneb.

Mõte, mis Emma plaanist areneb, on nii suurejooneline, et võtab esialgu kõigil viiel erineva puudega peategelasel põlved nõrgaks ning rõõmupisarad silmi - osaleda New Yorgi moenädalal oma väikese showga. See on glamuur, millest nad pole kunagi osanud isegi mitte unistada.

Algab kuus kuud vältav tihe töö, mida režissöör Johan Skog oma kaameraga järjekindlalt jälgib. Algus läheb üle kivide ja kändude. Enne, kui saab proovida lavalist kõndimist, on tarvis sõita koerarakendiga, et midagi üldse teha julgeda. Hirmu ja ebakindlust ennast ja oma keha näidata on väga palju ning murdutakse nii vaimselt kui füüsiliselt. Kuid tahe midagi muuta ja iseennast tõestada on suurem.

Skog on teinud ära tõeliselt kiiduväärt töö pääsedes viiele peategelasele väga lähedale, avades ühtaegu nii delikaatselt kui ka mõnusa situatsioonihuumoriga nende isiklikke traumasid ja taustalugusid. Nende viie inimese jaoks ei käi midagi «nii nagu tavaliselt»Ühel hetkel võib mõni neist lihtsalt kokku kukkuda või keset proovi magama jääda.

«Catwalk» pakub emotsioonide kaleidoskoopi - saab südamest naerda ja mitte tegelaste üle vaid nendega koos. Need inimesed juba teavad, kuidas iseenda üle huumorit teha. On pisarateni liigutavaid hetki. Ning on üks väga vinge lavashow täis kulda, glitterit ja pööraseid liikumisnumbreid.

Lisaks iseloomustab «Catwalki» ebadokfilmilikult kaunis operaatoritöö. Ja seda mitte ainult kaunites droonikaadrites loodusest ja tuledesäras New Yorgist vaid kogu teos on üles võetud läbimõeldult ning komponeeritult.