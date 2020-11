PÖFFi veebikino on avatud veel nädal aega

Valikus on veidi üle kaheksakümne mängu- ja dokumentaalfilmi kokku 12 programmist, sealhulgas enamik auhinnafilme, ka grand prix’ võitnud Bulgaaria draamakomöödia «Hirm» ja parim režissööritöö, Türgi draama «Veel üks hingetõmme». Samuti on kättesaadavad lühifilmide ja animatsioonifestivali PÖFF Shorts võidufilmid ja 13 telesarja avaosad, sealhulgas Elisa uhiuue põnevussarja «Tulejoonel» esimene jagu.

Näha saab näiteks:

- Läti taasiseseisvusaja populaarseimat filmi, suurejoonelist sõjadraamat «Hingede torm», mis võitis äsja kuus Läti filmiauhinda Suur Kristaps ja on esitatud ka Oscarile;

- Tšehhi kõigi aegade populaarseimat dokumentaalfilmi «Võrku püütud», mis näitab šokeerival viisil, kui ulatuslikult on veebis levinud alaealiste seksuaalne ärakasutamine;

- uut eesti dokumentaalfilmi «Ankeet», milles Aljona Suržikova lehitseb 25 aastat hiljem oma kooliaegset sõbrapäevikut ja otsustab kunagised klassikaaslased üles otsida, et uurida, kas nende unistused on täitunud;

Esindatud on ka eksootilised, väga tugevad filmiriigid, mille linateosed näeb Eestis harva, näiteks Süüria, Filipiinid, Kõrgõzstan, Lõuna-Korea ja Kasahstan. Valikust leiab midagi ka spetsiifilisema huviga vaataja, on spordi-, keskkonna- ja õudusfilme. Eraldi programm on pühendatud PÖFFi tänavuse külalisriigi Saksamaa uuele filmikunstile.