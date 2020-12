Turvaliselt pakendatud valgevene mässumeelsus

Teravalt tabab fotograafide nelik tänavu augustis Valgevene presidendi valimistele järgnenud vägivallavastase meeleavalduslaine väikesi tähenduslikke momente ja selle põhisümboleid. Suuresti on naised jäädvustanud naisi – valgesse riietatud punaõieliste lilledega valgevenelannasid hulgana tänavatele voolamas –, sest just naised on juba kuid kestvate rahumeelsete marsside eestvedajad ja põhiosalised.