Kuritarvitaja avaldas oma esimese EP

«Screams of Misery» on tehtud täiesti bändi enda poolt ehk kogu produktsioon – lindistamine, kokkumäng ja masterdus on tehtud bändi kitarristi, Nossu poolt. Ka uuel aastal ilmuvad kassetid ja plaadid plaanib bänd ise avaldada.

Nossu ütleb, et see EP esindab tema arvates bändi loomingus ülemineku faasi hardcore pungist rohkem crust pungi, sludge'i ja metal-pungi poole ning see kajastub ka tracklist'i kulgemises – lood on järjestatud kronoloogilises vastavuses nende kirjutamisega. «On tunda, et muusikalised eneseotsingud on siiani käimas. Ka helinduse poole pealt oleks kindlasti saanud paremini, sest ka mina alles õpin seda tegema, kuid samas ei aja bänd taga ka traditsioonilist raskemuusika saundi, ega steriilset mixi,» sõnab ta.

«Hoolimata sellest, et EP on siiski toores ja kaugel perfektsusest, on see bändi emotsioonide ja ideede puhas väljendus ning annab aimu, mis suunas band muusikaliselt iigub,» lisab Kuritarvitaja vokalist Märt Kruusmann.