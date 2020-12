PÖFF kogus esimest korda üle 100 000 külastuse

PÖFFi juhi Tiina Loki sõnul võeti hübriidfestival üle ootuste hästi vastu ja see õigustas ennast ka sisuliselt. «Kaotasime küll rahas, aga võitsime turunduses nii Eestis kui ka väljaspool Eestit. Saime juurde uut publikut ja jõudsime sinna, kuhu varem polnud jõudnud. Usun, et veeb on tulnud, et jääda. Samas ei kao kuhugi ka kinoseansid ja filmitööstuse kohtumisedki toimuvad Tallinnas edasi,» ütles ta.