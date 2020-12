14 eesti noort kunstnikku võistlevad rahvusvahelise konkursi publikupreemia nimel

«Tasub võtta veidi aega ja uurida lähemalt, et milliste küsimustega noored kunstnikud tegelevad,» julgustab Orn. «Mitmeid aastaid olnud konkursitöödes läbivaks teemaks looduskeskkonna säilimine ning sel aastal tugevalt ühiskonda raputanud koroonaepideemia leiab käsitlust pigem poeetilisest lähtepunktist. Kuigi tehnikatest on konkursilkõige enam tehnikatest maalikunst ligi 90 teosega, siis Eesti noored talendid on eelkõige tulnud konkursile põnevate installatsioonidega,» täiendas Orn. Klassikaliste maalide ja joonistuse kõrval on on võistlusel esindatud skulptuurid, videoprojektid ja performance’id.