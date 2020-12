Inter Omega esitleb uut lugu

Inter Omega debüütalbumi ilmumisest on möödas kaks aastat ning bänd on selle aja jooksul jõudnud esinemiste kõrvalt kirjutada hulganisti uut muusikat. «Paths» on esimene singel lugude seerias, kus iga rada põhineb erineva bändiliikme tähendusrikkal elukogemusel. Selles loos jagab enda kogemuse trummar Joel Hainsalu, kes oli valiku ees, millest sõltus võimalus end rutiinsest elust välja murda ning saavutada suhted ja jätkusuutlik karjäär.