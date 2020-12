Suri kunstnik Lev Vassilijev

Eesti Kunstnike Liitu astus Lev Vassiljev 1961. aastal, samuti kuulus ta Eesti Vabagraafikute Ühendusse, Vene Kunstnike Ühendusse Eestis ja Eesti Maalikunstnike Liitu. Lev Vassiljevit on ka rahvusvaheliselt tunnustatud, eriti Soomes, kus tema maalitud akadeemik Jorma Miettineni portee kuulub Ateneum kunstimuuseumi kogusse. Samuti oli Lev Vassiljev aktiivne näitustel osaleja nii Eestis kui välismaal ning on pälvinud mitmeid auhindu. Suurt edu saatis ka eksliibriste loomine – elu jooksul lõi Lev Vassiljev mitusada eksliibrist ja oli Eesti Eksliibrise Ühingu liige ning osales Soomes Turu Exlibris Aboensise kokkutulekutel.

Tööde hulgast võis leida mõningaid poliitilise tooniga töid, samas oli kunstnik väga kiindunud ka mütoloogiasse ja literatuursetesse teemadesse ning tegelaskujudesse, näiteks teoses «Meister ja Margarita». Samuti teostas Lev Vassiljev mitmed portreesid, millest kuulsaim on ofordi tehnikas Arvo Pärdi portree. Tema loomingus on hulgaliselt erootilisi aktimaale, maastikke ja ka mõningaid abstraktseid teoseid. Kunstikoguja Mart Lepp on kommenteerinud Lev Vassiljevi loomingut tundelisena, kus tempera maalid mõjuvad akvarellidena ja omavad kahte vastandlikku suundumust ja vaatamata Vene avangardi mõjutustele on kunstnik alati proovinud leida omapoolset tõlgendust.