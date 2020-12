Arvustus ⟩ Surmahoop aastale 2020

Aga just nii ongi juhtunud. «Black Mirrori» loojad Charlie Brooker ja Annabel Jones võtsid aasta kokku veidi enam kui tunniajases erisaates «Death to 2020». Brooker on seda varemgi teinud, juba enne «Black Mirrorit» olid populaarsed tema humoorikad aastakokkuvõtted BBCs.

«Death to 2020» on stiili poolest mokumentaal ehk piladokumentaalfilm, milles kommenteerivad uudislõikudega illustreeritud möödunud aasta sündmusi hulk «eksperte». Saate suurim voorus on see, et eksperte kehastavad tuntud ja suurepärased näitlejad: Samuel L. Jackson küünilise ajakirjaniku Dash Bracketina, Hugh Grant juhmaka ajaloolase Tennison Fossina, Lisa Kudrow Valge maja pressiesindaja Jeanetta Grace Susanina, Kumail Nanjiani tehnoloogiamiljardär Bark Multiverse’ina jy. Nagu rollinimedest näha, parodeeritakse reaalse maailma tegelasi.