Eesti Rahva Muuseum on avatud kuni koolivaheaja lõpuni iga päev kell 10–18. Erandkorras teeme uksed lahti ka algava nädalal esmaspäeval ja teisipäeval. Avatud on konkursil Tartu aasta tegu 2020 parimate tegude hulka hääletatud muinasjutunäitus «Elas kord…» ja püsinäitused «Kohtumised» ja «Uurali kaja». Kuni 10. jaanuarini on viimane võimalus nautida ka raamatuillustraatori ja plakatikunstniku Siima Škopi sajandat sünniaastapäeva tähistavat näitust. Osalussaalis on vaatamiseks maailma suurim Muhu sukkade näitus.