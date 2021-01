The Wild Cats esikalbum «We Come in Peace».

Ilmunud on glam-rock'i ansambli Eesti The Wild Cats esikalbum «We Come in Peace», milleavaldus 6. detsembril 2020 Läti plaadifirma Līgo. Album on salvestatud enamasti Waltrex Studios ning masterdatud Petri Lapintie (Dingo) poolt Soomes. Ansamblisse kuuluvad: Cris Mayfield (vokaal), Ed Edinburgh (kitarr), Camille Camille (viiul), Lex Priest (basskitarr) ja Henry Scott (trummid).