Eesti Kontsert annab teada, et tulenevalt tegutsemispiirangute pikenemisest Tallinnas ja Harjumaal jääb traditsiooniline MustonenFest sel aastal ära, piletid ostetakse tagasi, osa kontserte toimub egiidi all «Mustonenfest esitleb». Selgunud on ka teiste jaanuaris Tallinnas ja Ida-Virumaal ära jäävate kontsertide uued toimumisajad.