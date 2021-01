Lahkus Bruno Tomberg

Ta oli ka mitmete näitusekujunduste autor. Tuntud on tema seeriatoodanguks kavandatud elementmööbel näitusesarja Ruum ja vorm esimesele väljapanekul (1969). Tema kontseptsiooni ja kujunduse alusel toimus Ruum ja vorm II (1972). Tema juhtimisel valmis 1965. aastal ENSV kunsti ülevaatenäitus Moskvas, 1984. aastal kujundas ta mahuka Eesti rahvakunsti näituse Tallinna Kunstihoones. Lisaks on ta olnud üks vähene väga mitmekülgne autor kavandades nii tekstiile, mille lähtekohaks on olnud Egiptuse- ja Kreeka-reisid, nahkalbumeid, valgusteid kui mööblit. Tema disianitud lahendusi võib leida alamanahhist Kunst ja Kodu, mille kolleegiumi liige ta aastaid oli. Üks väheseid tööstustoodangu näiteid on elektriline õliradiaator tehasele Volta aastast 1974.