Tulekul ⟩ Postimehe kultuuriveduri väljakuulutamine

Kultuuriveduri seekordne laureaat on praegu veel saladus, aga vihjeks ütleme, et tegemist on sündmusega, mis toimus esimest korda 1997. aastal ning kuulub oma alal maailma tippude hulka.

Kultuurivedur on ajalehe Postimees iga-aastane auhind ja aunimetus, mida antakse välja alates 2005. aastast. Tiitliga kaasneb käsitööna valminud vedur, mille on meisterdanud puusepp Boris Puusepp. Kultuuriveduri saaja valitakse Postimehe kultuuritoimetuses, otsus peab langema ühel häälel. Meie jaoks on see inimene või ettevõtmine, kelle/mille heas mõjus eesti kultuurile ei ole võimalik kahelda.

Senised laureaadid: