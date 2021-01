Pildid ⟩ Postimehe kultuuriveduri laureaat on Tiina Lokk ja PÖFF!

27. jaanuaril kuulatati Postimehe kultuuriveduri laureaadiks Tiina Lokk ja Pimedate Ööde filmifestival.

«Ma olin üliõnnelik, sest oleme PÖFFiga sellest auhinnast unistanud kümmekond aastat,» tunnistas Tiina Lokk. «Alati kui on tegemist väga konkreetse laureaadi valimisega, mille taga on päris inimesed, praegu Postimehe kultuuriajakirjanikud, siis ma eeldan, et valik tehakse hinge ja südamega. Alati olen kultuuriveduri laureaatide vastu väikest kadedust ja suurt heameelt tundnud. Sel aastal on valik veel selles mõttes õnnestunud, et möödunud aasta oli PÖFFile jube raske ja väljakutseid täis, aga põnev ka muidugi.»

PÖFF sündis 1997. aastal protestist. Tolleaegne kinomaailma Eestis oli plass ja hale: kinosid võis üles lugeda ühe käe sõrmedel ning repertuaar oli leebelt öeldes ühekülgne: Hollywoodi masstoodang ja mingid kahtlased B-filmid. Eesti film oli mõõnaseisus.

«PÖFF sündis selleks, et näidata inimestele, mis võiks olla,» ütleb Postimehe kultuuritoimetuse juht Heili Sibrits. «Et inimesed küsiksid: kus on meie kinod, kus on kvaliteetsed ja kunstipärased Euroopa ja muu maailma autorifilmid? Kus on hea Eesti film? Ja nüüd, 25 aastat hiljem, on see kõik meil olemas ja läheb loodetavasti veelgi paremaks.»

2020 oli kultuurile raske aasta. «PÖFF toimus sel aastal edukamalt kui kunagi varem ja mis põhiline, ühegi nakkuskoldeta, mis siis, et inimesed kinos käisid,» rõõmustab Postimehe filmitoimetaja Hendrik Alla. «Lisaks läks PÖFF veebi ja andis liigipääsu oma väärt programmile inimestele Võrust, Valgast ja saartelt, kellel see varem polnud võimalik. Sellega näitas PÖFF teed kõigile teistele maailma A-klassi festivalidele – ja see A-klass on eksklusiivne klubi, mille väikseim liige on meie oma armas PÖFF.»

Postimehe kultuurivedur. FOTO: TAIRO LUTTER/

Kultuurivedur on ajalehe Postimees iga-aastane auhind ja aunimetus, mida antakse välja alates 2005. aastast.

Tiitliga kaasneb käsitööna valminud vedur, mille on meisterdanud puusepp Boris Puusepp.

Kultuuriveduri saaja valitakse Postimehe kultuuritoimetuses, otsus peab langema ühel häälel. Postimehe kultuuritoimetuse jaoks on see inimene või ettevõtmine, kelle/mille heas mõjus eesti kultuurile ei ole võimalik kahelda.

