Tallinn Music Week sai omale uue festivalijuhi

Pärtel Soosalu on kogenud ürituskorraldaja ja tiimide juht. Ta on õppinud Viljandi Kultuuriakadeemias kultuurikorraldust ning on üle kümne aasta olnud tegev erinevate festivalide ja avalike ürituste korraldajana, sealhulgas Uue Maailma Tänavafestivali projektijuhi ning Spacex Eesti korraldus -ja haldusjuhina. Enne TMW tiimiga liitumist oli Soosalu üritusturundusfirma Event Masters tegevjuht ja produtsent, arendades muuhulgas keskkonnasõbralikku ürituskorraldust. TMW tegemistes on ta varem osalenud nii vabatahtliku abilisena kui ka linnaruumi projektijuhina aastatel 2017–2018.