Elutööpreemia laureaat Tiit Pääsuke: tunnustus tekitab kahetisi tundeid

Elutööpreemia viiski ta mõtted värvidele: «Kas valge on üldse värv? On ta pind? On ta tühjus? Valge vist eelkõige seepärast, et ta on pidulik värv. Aga ühtlasi on ta ka kurbuse ja leina värv. «Elutöö» sõna ongi niisugune,» leidis Pääsuke. «Ühelt poolt on see põhjus rõõmustamiseks, teisalt viib ta mõttele, et kas nüüd on siis lõpp? Kas minult nüüd siis enam midagi ei oodata? Mis nüüd edasi saab?»