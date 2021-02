Elutööpreemia laureaat Eha Komissarov: praegu on kunstis ja kultuuris väga huvitavad ajad

Samas on riiklik elutööpreemia ju suur tunnustus? Komissarov tunnistab, et pole veel suutnud enda jaoks seda läbi mõelda. «Ma pean harjuma selle asjaga, ma ei tea mida see preemia endaga kaasa toob. Ma ei ole võitlev patrioot ja kelle elu on riigi arendamine – minu dialoog riigiga on väga isiklik ja intensiivne. Ma ei pürgi poliitikasse, aga vahest ma annan enda meelest riigile nõu ja siis pärast vaatan, et oli see nõu ka asjalik või mitte.»

Komissarovi hinnang praegusele kultuurile on kaksipidine: «Praegu on väga huvitavad ajad, sest väga palju arvamusi hinnatakse ümber – kultuuris ja kunstis vähemalt. Mingid äärmusradikaalsed seisukohad taganevad, mõnikord lausa vabatahtlikult, kuigi vahel sunnitakse neid taganema ja tungivad mingid uued pehmed stsenaariumid. Mind väga huvitab, mida see tähendab.»

Miks see nii võiks olla? «Kaardipakk tehakse jälle ümber. Ju selleks on mingi vajadus – näiteks meie muuseumis on siin koroona tõttu juba pikemat aega kõik väljast toodud näitused ära jäänud või edasi lükatud ja paratamatult sa näed, et sa oled surutud tagasi omaenda kultuuriruumi sisse. Ja siis sa hakkad seal sees ringi vaatama, otsiva pilguga. Ja sul tekib küsimusi, miks mingid osad on kõrvale lükatud – kas seda tehti õiglaselt? Nii et selles mõttes on väga põnev, et mis edasi saab.»

Oma tööd kuraatorina plaanib ta samuti jätkata. «Eks ma siis nii kaua, kuni jõudu on, töötan veel.»

Elutööpreemia laureaat, kunstiteadlane ja kuraator Eha Komissarov on töötanud Eesti Kunstimuuseumis 1973. aastast, olles sel sajandil Kumu kunstimuuseumi programmi üks loojatest ning vedajatest. Ta on olnud õpetaja ja juhendaja paljudele noorema põlvkonna kunstnikele ja kuraatoritele ning aktiivselt toetanud nii Tallinna Graafikatriennaali kui ka muude kunstielu tähtsündmuste ja ettevõtmiste korraldamist. Esitaja kinnitusel võib teda pidada Eesti nüüdiskunsti emaks – see, kuidas oleme harjunud kunsti nägema ja mida kunstina mõistma, on paljuski Komissarovi kujundatud ja mõjutatud. Tema esitas riigi elutööpreemia kandidaadiks Kaasaegse Kunsti Eesti Keskus.

Eha Komissarov (1947)

• Kumu kunstimuuseumi kuraator

• Töötanud Eesti Kunstimuuseumis 1973. aastast

• Eesti Kunstiteadlaste ja Kuraatorite Ühingu aastapreemia (pikaaegne särav kuraatoritegevus ja näitus «Kunstnikud kogudes», 2020)

• Kultuurkapitali elutööpreemia (2016)

• Eesti Vabariigi kultuuripreemia (näituse «Mood ja külm sõda» kureerimine, 2013)

• Valgetähe IV klassi teenetemärk (2008)