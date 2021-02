HÕFF pani müüki soodushinnaga passid

Festivali juhi Helmut Jänese sõnul näitas mullune ootamatusi täis aasta, et filmifestivali on võimalik edukalt korraldada ka internetis. «Ometigi tundsime me väga puudust saalis istuvast publikust, kes teeb tegelikult festivalist festivali. Saime eelmisest aastast hindamatu kogemuse. Oleme nüüd targemad ja ettenägelikumad. Vaatame lootusrikkalt tulevikku ja pingutame selle nimel, et tänavu saaksid festivalist osa nii need, kes tulevad vaheaasta järel taas Haapsallu elamusi otsima, kui need, kes sel aastal otsustavad veel filme turvaliselt kodus vaadata. Me ei tee kvaliteedis hinnaalandust kummagi osas,» ütles ta.