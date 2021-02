Tartu rokkbänd Parabol avaldas uue lühialbumi

«Tahtsime jutustada terviklikku lugu ja anda edasi kogemust, mida keegi meie kuulajaskonnast ei näeks ette tulemas. Lisaks endise stiiliga on tunnetus, et lihtlabane karjumine on juba tehtud ja ei taha jääda selleks bändiks, kes sama laulu või plaati uuesti ja uuesti teeb. Tahame hoida õhus teadmatust, et kuulaja ei kujutaks kordagi ette, mis edasi saama hakkab,» kommenteerib bändi frontman Alvar Antson.