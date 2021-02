GALERII ⟩ Tallinna Kammerorkester tõi lavale ühe maailma lühima ooperi

Toimus maailma lühima ooperi Samuel Barberi «Bridžikäsi» («A Hand of Bridge», libreto autor Gian Carlo Menotti) esiettekanne Eestis. Tegemist on tempoka melodraamaga, mis räägib 9 minutiga loo kahest õnnetus abielus olevat paarikesest – Sally (Annely Peebo) ja Bill (Mati Turi) ning Geraldine (Maria Listra) ja David (Marko Matvere) –, kes saavad kokku kaardilaua ääres.

Lavastaja oli Mehis Pihla, ooperi tõlkis eesti keelde Doris Kareva. Selle süžee hargnes järgmiselt: «Mängu kulgedes laulab igaüks neist aaria, väljendamaks oma tegelikke mõtteid. Sally jaoks on olulisim uue peakatte ostmine, tema advokaadist abikaasa Bill juurdleb, kas Sally teab tema armukesest Cymbelinist, kes ooperi eestikeelses versioonis kannab nime Merilin, ja on mures, kas abikaasa on talle truu. Geraldine’i, keda ignoreerivad nii tema abikaasa David kui ka endine armuke Bill, on mures oma sureva ema pärast ning kibestunud ummikusse jooksnud töö tõttu. David unistab, milline võiks olla ta elu, kui ta oleks rikkam oma ülemusest, kuid nendib lõpuks, et tõenäoliselt ei oleks elu siiski palju erinev praegusest.»