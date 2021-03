ERM muutub märtsis virtuaalmuuseumiks

Eesti Rahva Muuseumi kõik näitused on alates tänasest kuni 28. märtsini suletud. Külalistele jäävad avatuks nii muuseumi restoran ja pood (avatud T–R kell 12–16) kui raamatukogu, uurimissaal ja rahvakultuuri teabekeskus, mis on avatud T–R kell 10–17. Avamisajad on kehtivad kuni järgmiste korraldusteni, jooksvat infot saab ERMi kodulehelt.