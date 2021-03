VIDEO ⟩ Rita Ray avaldas uue mõrumagusa singli «Love Ain’t the Same»

Singel ilmus digitaalselt plaadifirma Funk Embassy Records alt. 16. märtsil avaldatakse loole ka visuaal, mis on ühtlasi Rita Ray esimene muusikavideo. Autentse Super 8 filmikaameraga üles võetud kaadrid kulgevad laulja kannul mööda Põhja-Eesti rannikut, peegeldades loo nostalgilisust. Video loojaks on plaadifirma RR Gems juht Dimitra.

Tegemist on esimese singliga alates Rita Ray edukast debüütalbumist «Old Love Will Rust». 2019. aastast tegutsev bänd jätkab enda positsiooni kindlustamist soul-muusika ringkonnas nii meil kui mujal. «Love Ain’t the Same’i» kohta on UK-s resideeruv tunnustatud produtsent Shawn Lee öelnud: «Rikkalik, siidjalt pehme, ent emotsionaalselt toores. Muss minu kõrvadele!»