Viinistu Kunstimuuseumis otsitakse koostöövorme kunstide, teaduse ja biosfääri vahel

Konverentsi Biotoopia välisesinejad on bioloog Monica Gagliano, filosoof Timothy Morton, kultuuriteoreetik Ewa Domanska, kunstnik Timur Si-Qin, bioloog ja kirjanik Andreas Weber. Lisaks ettekannetele ja vestluspaneelidele Eesti teadlaste ja kunstnikega on konverentsil ka Biotoopia teemadest lähtuv kunsti- ja muusikaprogramm ning kõikidele osalejatele avatud töötoad. Kogu Biotoopia programmi kuraator on Peeter Laurits.