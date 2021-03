Selgusid Eesti Tekstiilikunstnike Liidu aastapreemiate laureaadid

Ülle Saatmäe on pärit Läänemaalt Paatsalust, kus veedab praegugi enamuse oma Tallinnas tekstiilidisainerina töötamisest vabaks jäävast ajast, olles tihedas kokkupuutes kodukoha looduse ja taimestikuga ning kus valmivad suurem osa tema taimedega trükitud kangastest ja loodusfotodest. Lisaks Eesti Kunstiakadeemia tekstiilikunstniku ning Tallinna Ülikooli kunstiõpetaja diplomile on Saatmäel varasemast ajast ka Räpina Sohvoostehnikumi agronoomi diplom, tänu millele on tal oluliselt parem ettekujutus taimede hingeelust kui vaid nende kokkupuutekohadest tekstiiliga. Lisaks tekstiilikunstile ja tööle tekstiilidisainerina paelub Ülle Saatmäed ka fotograafia, eelkõige loodusfotograafia. Kuigi Saatmäe loodusfotod ja taimetrükis tekstiilid on mõlemad ka omaette näitusena vaatamisväärsed, siis ühes ruumis omavahelises sümbioosis tekib neist hoopiski uus, sügavam ja tähenduslikuma sisu ja sõnumiga väljapanek.