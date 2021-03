Avalik pöördumine seoses Malle Leisi juhtuminga ning Hausi omaniku Piia Ausmani avaliku kirjaga

Oleme Piia Ausmaniga mitme tema avalikus kirjas välja toodud mõttega 100 % nõus. Aga mõnega ka mitte. Ta ütleb: «Galerii näeb, et antud Malle Leisi teose juhtum väljus viisaka ja professionaalse asjaajamise raamidest ning tõi kaasa nii galeriide, kunstiekspertide, kui ka antud pildi omaniku ja suures plaanis kogu kunstituru usaldusväärsust ebaõiglaselt ründava olukorra.»

Raske on pidada professionaalseks asjaajamiseks juhusliku lillepildi huupi Malle Leisi 1960ndate loomingu pähe oksjonile panemist ning lõpuni kinnitamist, et see võib ikkagi olla Malle Leisi teos ning et tehniline ekspertiis otsustab, millega tegu.

Ja seda isegi pärast maali tegeliku autori oma nime ja näo ning teise enda maalitud pildiga väljailmumist!

Lillepildi puhul, mille hiljem võltsija poolt lisatud signatuuri «LEIS» juures pole suudetud isegi neid nelja trükitähte usutavalt järgi aimata. Kunstniku käekirjast ja maalimislaadist rääkimata.

Samuti kannatab kogu kunstimaailma usaldusväärsus, kui oksjoniteose eksperthinnang pole isegi kuhugi kirja pandud akt, vaid suusõnaline hinnang peale netis oleva foto nägemist. Eksperdi poolt, kes kogu oma pikast karjäärist ja laiast silmaringist hoolimata on mitmeid võltsinguid juba originaalideks tunnistanud.

Enne seda kahetsusväärset juhtumit vale- Malle Leisi akvarelliga polnud meil aimugi, kui levinud on Eesti kunstiturul võltsingud.

Peale teema põhjalikku kajastamist meedias on meiega ühendust võtnud mitmed galeristid, kes on jaganud oma kogemust. Viletsa või ka mitte nii halva kvaliteediga võltsinguid pakutakse galeriidele pidevalt. Liiguvad jutud ka oksjonitel mahamüüdud võltsingutest, mille ostjad on paraku veendunud, et on omandanud kalli raha eest hinnalist kunstiklassikat, mille väärtus ajas vaid kasvab. Liiguvad jutud oksjonitelt odava raha eest ostetud tundmatute, tihti väliskunstnike teostest, mis meenutavad mingil määral Eesti kunstiklassikute loomingut ja mis siin saavad külge võltssignatuurid.

Usume, et avalik tähelepanujuhtimine silmapaistvale võltsingule maineka galerii oksjonil suurendab kokkuvõttes usaldust nii galeriide kui Eesti kunstimaailma suhtes tervikuna. Meil on väga hea meel, et järgnes skandaal. Poleks seda tekkinud, oleksid asjad meie kunstimaailmas tõeliselt halvad. Seda, et naiivne väikses formaadis lillepildike tulpidega pole silmnähtavalt Malle Leisi ei varajane ega hilinegi looming, said õnneks aru nii internetikommentaatorid, ajakirjanikud, galeristid, kunstikogujad, kunstiteadlased kui kunstnikud, kellest paljud meiega otse ühendust võtsid ja meile toetust avaldasid.

Kindlasti on vaja avalikku infot selle kohta, kus ja mis tasu eest on võimalik igaühel kontrollida kunstiteose autentsust.

Ise oleme valmis nii eraisikutele kui galeriidele pakkuma oma ekspertiisi oma ema Malle Leisi loomingu kohapealt, mille eri perioodidega oleme tõesti filigraanselt kursis.

Kindlasti on vaja võltsingukahtluse korral kiiresti reageerida. Sest, nagu armastas öelda meie isa Villu Jõgeva: ostes kunsti, ostab inimene mitte tüki rikutud lõuendit, vaid tükikese kunstiajalugu.

Lisaks täname südamest käsitöömeistrit ja harrastuskunstnikku Monika Liivi, kes kiiresti skandaalseks saanud tulbipildi tegeliku autorina julges oma nime ja näoga avalikkuse ette astuda.

Tänutäheks saab ta meie käest 100%-se kindlusega autentse Malle Leisi serigraafia. Tulbiga.

Sandra Jogeva

Henrik Jõgeva

Malle Leisi pärijad