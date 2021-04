Strych:9 avaldas uue muusikavideo ning debüütalbumi ilmumiskuupäeva

«Suur menu ja huvi meie grupi vastu, mille meie esimene singel «Sacrifice» tekitas, viis meid otsuseni korraldada Tartus debüütkontsert «Freakshow», et ennast lõpuks näidata ka füüsilise publiku ees. See oli meie jaoks kindlasti väga suur proovikivi: loomulikult on virtuaalne tähelepanu meie muusikale oluline, kuid see ei pruugi automaatselt konverteeruda reaalseteks jälgijateks. Tuli välja, et ka reaalne huvi on suur ja andsime kontserdi täismajale: nägime lavalt ülimalt toetavat rahva reaktsiooni ja see annab meile kindlasti hoogu juurde. Muidugi otsustasime, et kogu kontsert tuleb salvestada ning nüüd on kõikidel huvilistel võimalus sellest elamusest osa saada,» räägib bändi kitarrist Ants Reiu.