Kunstiakna vaateaknal näeb Maris Willadseni keraamikanäitust

Maris Willadseni suurem osa elust kulgeb koos keraamikaga, hariduselt on ta kunstiõpetaja ja veidi teeb loomise kõrval ka õpetajatööd. Ta sõnastab seekordse lillerohke loomingu nii: «Hall argipäev. Minek mööda spiraali. Spiraali, mis tihti tundub pigem ring. Lähed, näiliselt jõuad samasse punkti. Rutiin. Üksluisus. Tühjad vaasid. Hommik. Lõuna. Õhtu. Valdavalt pilvine. Igatsus millegi erakordse järele… Minek mööda kindlat rada. Stabiilsus. Tugev vundament. Võimalus asju ette planeerida. Ootuspärasus. Juhitavus. Eesmärkide saavutamine. Vihm, mis viib viljumiseni. Teadmine, et pidupäev on rõõmsalt muretu. Elu nagu lill.»

Maris Willadsen on pälvinud 2017. aastal Eesti Rahvakunsti ja Käsitöö Liidu «Tulest tulnud» konkursi I preemia keraamiliste dekoratiivvormide „Mälestuse säilitamine” eest. Ta on koolieelikutele mõeldud hariduslike kleepsuvihikute «Uku» ja «Nupu» kaasautor (2012) ning lates 2007. aastast illustreerinud veebipõhiseid õppematerjale.

Kunstiaken on nelja suure, Vene ja Munga tänavale avaneva vaateaknaga, millel rohkem kui meetri laiused paled ja aknalaud, tarbekunstigalerii, mis üle kümne aasta meie naha-, klaasi-, metalli- ja tekstiilikunstnike, keraamikute ja graafikute loomingut esitlenud ja müünud. Üks akendest on kuuks ajaks ühe autori näitusepaik, kokku on Kunstiaknas toimunud kümne aasta jooksul 77 näitust. Galerii on Tallinna Disainikaardil, osalenud Disainiööl ja Vene tänava kultuurikogukonna üritustel nagu näiteks jõulusõimede tänav.