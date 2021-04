Me kõik oleme näinud fotosid, kus õllepurgirõngad ja plastist joogikõrred süütuid mereloomi tapavad. Plastikureostus ookeanides oli ka dokumetaalfilmi «Seaspiracy» käivitavaks jõuks, aga asja uurides selgus, et märksa hävitavamat mõju avaldab ookeanide ja kogu meie planeedi tervisele see, mida meile iga päev soovitatakse: sööge rohkem tervislikku ja maitsvat kala!