GALERIID ⟩ Linnateater: ümberehitus tähendab hüvastijättu Lavaauguga

Äsja täitus 45 aastat meie kõige vanema Laia tänava mängupaiga kasutuselevõtust. 28. novembril 1975 avati Lai 23 teisel korrusel Väike saal Tõnu Tamme luulelavastusega «Aasal õitseb mahlakann». Kokku on Väikeses saalis toimunud 132 esietendust. Üheks pöördeliseks hetkeks Väikese saali ajaloos oli Elmo Nüganeni lavastus «Pianoola ehk Mehhaaniline klaver» 1995. aastal – tänu läbimurdele kõrvalmajja tekkis meeskonnal võimalus luua uudne, laiendatud lavaruum. Viimati esietendus Väikeses saalis «Enigma variatsioonid» külalislavastajalt Artjom Garejevilt.

Ka Dielet on kasutatud etenduste andmiseks. Väikese saaliga kahasse on seda kasutanud näiteks Kaarel Kilvet («Sonettide tõmmu daam», 1977) ja Peeter Tammearu («Onu Teodor, kass ja koer», 1998), oma esimese lavastuse Noorsooteatri peanäitejuhina lõi Dieles Elmo Nüganen, tuues publiku ette Shakespeare’i «Romeo ja Julia» (1992).

26. veebruaril 1983 avati keldris Kaminasaal Mati Undi lavastusega «Lilled Algernonile», mida mängiti üle saja korra. Kokku tuli Kaminasaalis välja kuus lavastust. Kaminasaalist kui mängupaigast loobuti siiski õige pea, sest ruum on väike ja madal.

Põrgulava, millest kujunes paljudeks aastateks Linnateatri keskne mängupaik, sündis juhuse ajel, tegemist oli ehitamata jäänud suure saali lavaaluse ruumiga. Põrgulava avati 22. novembril 1997. aastal Adolf Šapiro lavastusega Brechti «Kolmekrossiooperist». Viimane lavastus Põrgulaval tema praegusel kujul oli Elmo Nüganeni «Kommuun». Kokku valmis Põrgulaval 30 lavastust. Põrgulava on Linnateatri jaoks väga oluline mängukoht ka pärast ümberehitust, tulevikus on see oma 350 istekohaga kogu teatrikompleksi suurim saal.