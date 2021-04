AK ⟩ Märgade ketsidega poodu

On üheselt selge, et kapitalismi tingimustes on igaühel õigus kirjutada just selline raamat, nagu ta heaks arvab. Igal kirjanikul võib olla ka mingi oma spetsiifiline põhjus, miks ta mõnda teost kirjutada tahab ja alati ei pea see lugeja või kriitiku soovidega kattuma, sest kirjutatakse ju ikka lõpuks ka alati vähemalt veidi iseendale või enda projektsioonile lugejate hulgas.