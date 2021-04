AK ⟩ Eluterve naine elumere lainetel

Vastu ootusi aga ei meelita viimanegi teda mitte lihasuretamise ja taevase peigmehega, vaid kõneleb targasti kloostriseinte vahele peidetud mõnudest, muretutest armurõõmudest ja tingimusteta jumaldamisest, mida seal diskreetselt ja turvaliselt nauditakse, ilma et peaks kartma perekondliku armastusega paratamatult kaasnevaid piinu ja pisaraid. Andnud Johannale veel märgi tema tulevasest hiilgusest, pühaklik neitsi kaob ja jätab ulmast ärganud Johanna tulisi jalu lähima kloostri poole liduma; mis edasi, see on... kui mitte just ajalugu, siis igatahes legend.