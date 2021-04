INTERVJUU ⟩ Raul Saaremets: üksi eriti ei viitsi muusikat teha

Tellijale

Töökojast kohe edasi ette tulevast natuke lahtisest aknast kostab mingisuguseid rütmiliselt korrastatud signaale. See on stuudio, mõtlen. Alguses ebamäärasemalt, aga väga kiiresti juba kindlamalt. Tuleb välja, et ongi.

Saaremets jagab seda koos Jackson Bailey ja Ats Luigega. Jackson Bailey on Eestis elav Briti ekspatriaat, kes on osa tähelepanuväärsest leftfield-duost Rezzett ja tegutseb ka nime all Tapes. Ats Luigega tuli tal just välja 12-tolline vinüül ja sel ongi nimeks «Signal». Üsna selle nimilooga sarnased helid kostsid aknast ja sellist häält saab teha ainult masin.

See on samuti tehnoloogiliste ja pigem ebainimlike kõladega plaat, milles on kuulda sädemeid ja juhtmeid. Tegelikult on ta üsna jazzy, selline toortehnoloogiliselt jazzy, vähemalt nimiloos taas kord. Trummimasinatel on ka seal oma tähtis osa kaasa rääkida. Saaremets on vana trummar, kes on öelnud, et trummimasinad meeldivad talle rohkem kui trummid. Millalgi peaks sellelt duolt ilmuma ka lühialbum, mis plaanitakse välja anda kassetil. Digitaalselt ka.

Olen tulnud tegema lugu umbes neljast asjast: tema korraldusosalusega suvised festivalid Mägede Hääl ja Sõru Saund tilgutavad vaikselt programmi, Röövel Ööbik esitab Sõru Saundil oma elektroonilise pöörde plaati «Psychikosmos» ja juba mainitud «Signal» ilmus 9. aprillil. Intervjuu käigus selgub, et teemasid on veel: Ajukaja ja Mart Avi EP tuleb ka kohe-kohe välja. Stuudio peremees ütleb, et hakkab veel õhtul viimasele loole viimast lihvi andma. Lisaks antakse Röövel Ööbiku kõige popim plaat «Ringrada» (2009) uuesti välja. «Tegus aeg on,» ütleb ta.

Lockdown’i ajal on ta elanud peamiselt Hiiumaal, kus tal on teine kodu. Nüüd on üle mõne aja Tallinnas käimas. Põhjuseks korteriühistu koosolek. Üks variant on teha intervjuu, kus rääkida ainult toorest olmest, nagu korteriühistu koosolek, teine variant on teha millestki muust. Teine variant tundub hetkel parem, aga olmest ei pääse.

Aknast kostab aeg-ajalt käivituda püüdva mootori häält. Selle kohta võiks öelda ka «linnu asemel».