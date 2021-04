AK ⟩ Glamuurne pulmapidu, mis lõpeb laibaga

Lugemist alustades oli mul tugev eelarvamus, et Foley kopeerib oma esimest krimi­menukit «Jahiseltskond» (2018, eesti keeles 2020), kuid üsna pea sai selgeks, et kuigi ühiseid elemente on esmapilgul palju, on siiski tegemist hoopis teistsuguse, palju põnevama ning selgelt keerulisema ja mitmekihilisema looga.