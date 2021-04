AK ⟩ Naiselik, naissooline või feministlik?

Piret Bristol on autor, kes ei kirjuta just väga tihti. See-eest tulemuslikult: mis tahes tema raamatut otsides annab arvuti ikka tulemuse: «Toode on läbi müüdud.» Meie autori looming seostub põhiliselt kahe märksõnaga: «naine» ja «üleminekuühiskond». Pole ju saladus, et Bristol on oma mõtetes 1991. aastas, mil vabariik sai taas uueks. See kajastub ka tema huvides: raamatus mainitud teiste kirjanike teosed seostuvad enamasti retroga, 90ndate aastatega.