Arvustus ⟩ Surra sada surma ühel päeval

See lühifilm on oma kategoorias nomineeritud Oscarile. Käesoleva nädala lõpp näitab, mille järgi neid õieti jagatakse: kas vaid filmi väärtuste eest või on oma osa ka poliitiliselt valitud teemal. Selles viimases plaanis on «Two Distant Strangers» («Kaks kauget võõrast») väga tõenäoline võitja. Parima stsenaariumi BAFTA on film juba saanud.