Tartu lastekirjanduse auhind läksTriinu Laanele

Triinu Laane sulest on varem ilmunud eesti- ja võrukeelse paralleeltekstiga «Suur must koer. Suur must pini» (2007, Triinu Ojari nime all), «Vana katkine tass. Vana katskinõ kass» (2016) ja «Krutskiline tita. Päähäkääntäv tita» (2019). Raamat «Vana katkine tass» pälvis 2017. aastal Eesti lastekirjanduse keskuse poolt väljaantava Aasta Rosina auhinna. Nii «Luukere Juhani juhtumised» kui ka «Vana katkine tass» olid Kultuurkapitali kirjanduse sihtkapitali aastauhinna nominendid lastekirjanduse kategoorias.