AK ⟩ Harrastusteater on täiesti toimiv teraapiavorm!

Teatriloolane ja -kriitik Rait Avestik kirjutas ja koostas Eesti harrastusteatri ajaloost ja tänapäevast esindusliku ning mahuka teose «Teatriarmastajad», pakkudes seeläbi sellele valdkonnale ja seltskonnale üle pika aja vähemalt raamatu kujul suurt lava, mida need kindlasti väärivad. Mainimist väärib ka tõsiasi, et 2019. aastal pälvis Avestik Eesti Kultuurkapitali rahvakultuuri sihtkapitali aastapreemia «pikaajalise harrastusteatri analüüsimise ja jäädvustamise eest suulises, kirjalikus ning fotograafilises vormis».

Te olete üks väheseid eesti teatriloolasi, kes tunneb huvi nii kutselise kui ka harrastusteatri vastu. Kui lahus need kaks sfääri tänapäeva Eestis üksteisest paiknevad?

Teater on ikka üks või teatri kui kunstiliigi tekkimise alg­impulsid on samad nii harrastajatel kui ka kutselistel ja professionaalidel. See oli juhus, et ma paarkümmend aastat tagasi teatrikriitikuna alustades sattusin paralleelselt ka harrastusteatrimaailma. Kuna need maailmad on tõesti üsna lahus, siis peab sellesse veealusesse maailma sind keegi kutsuma või tõukama. Kutseliste ja harrastajate teatrimaailmade kõrvuti vaatamine on mind kui ­teatriuurijat aidanud nii mõnegi teatriolemusliku küsimuse lahendamisel.

Linnades, kus on olemas kutselised teatrid, ei pääse harrastustrupid mõistetavatel põhjustel muidugi üldse pilti. Paljudes väikekohtades on kohalikud küla- ja kogukonnateatrid aga sisuliselt ainsad teatrid, mille etendusi rahvas kodust kaugele sõitmata oma silmaga näha saab. Seal ei tea sügavama erihuvita inimesed jällegi midagi suurte teatrite tegemistest. Omakandi teatrit võib rahvas vastu võtta oluliselt soojemalt kui külalisi linnast, hoolimata sellest, mida ja kuidas külateater mängib. See nüanss kohustab väikseid maateatreid aga eriti tõsiselt oma tegevusse suhtuma.

Väärib meenutamist, et meie kutseline teater arenes ju puhtalt harrastusteatrist. Erinevad maailmad hakkasid tekkima siis, kui tekkis seltskond koolitatud teatraale ja eriti siis, kui Eestis hakati teatriharidust andma.

Milline on seni viimane Eestis harrastusteatrist kutseliseks kujunenud trupp või teater?