Meremuuseumi Paksu Margareeta esimese püsiekspositsiooni 40. aastapäeva tähistatakse raamatuesitlusega

«Paksu Margareeta kõrvalhoone sai Eesti Meremuuseumi koduks juba 1965. aastal, kuid sealne ekspositsioon oli üsna kokkusurutud ja väikesemahuline ning kohe oli selge, et tuleb renoveerida ja kasutusele võtta ka tühjana seisev võimas torn,» rääkis Eesti Meremuuseumi juht Urmas Dresen. «Kõik ei läinud aga nii kähku, kui loodeti, ja lõplikuks tõukejõuks sai alles ROKi 1974. aasta otsus pidada 1980. aasta olümpiamängud Moskvas. Ehitustööd aga venisid ning Olümpiamängude ajaks oli võimalik välja panna vaid ajutine näitus. Lõplikult avati muuseum suurtükitornis 1981. aasta 27. aprillil».

Pärast muuseumi renoveerimist aastail 2018-2019 on ilmunud kaks väljaannet, mis käsitlevad Paksu Margareeta lugu ning Eesti Meremuuseumi lugu selle sees. Esitletav eesti- ja ingliskeelse paralleeltekstiga trükis «Paks Margareeta - suurtükitornist meremuuseumiks» on meremuuseumi raamatusarja viies väljaanne ning põhineb muuseumi taasavamiseks ilmunud kõvakaanelisel eestikeelsel raamatul «Paks Margareeta. Värav linna ja sadama vahel». Mahuka, 2019. aastal koostöös Äripäeva kirjastusega ilmunud teose autoreiks on Urmas Dresen, Feliks Gornischeff, Villu Kadakas, Mihkel Karu, Priit Lätti, Ando Pajus, Monika Reppo, Teele Saar ja Katrin Savomägi.