AK ⟩ György Dragománi unenäoline võlu ja piin

Ungari kirjanduse varasalv on suur ja lai ja üht-teist on sealt vähehaaval eesti keelde tõlgitud, kuni praeguseks on rahvusbibliograafia andmetel tõlkeraamatuid märkamatult kogunenud 166, alates eelmise sajandi 20ndatest ja 30ndatest kuni tänapäevani. Seda loetelu vaadates tekkis lausa tunne, et tahaks kõik need raamatud kokku otsida ja endale ühe korraliku ungari kümbluse korraldada, sellest kirjandusest, mida siiani ainult pisteliselt loetud, ülevaatlikuma pildi kujundada. Liiatigi kuna ungarlastel on kombeks hästi kirjutada, ja eriti viimasel ajal on neid meile ka väga hästi tõlgitud.