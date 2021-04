ERSO ja EFK kontserdimaja uus võimalik asukoht on Skoone bastioni alal

SA ERSO juhatuse liikme Kristjan Halliku sõnul on koostöö Tallinna linnaga olnud tulemuslik ning kontserdimaja plaanid uues asukohas on jõudnud kaalumist väärivate lahendusteni. «Kui valimisel on märgilise tähtsusega kultuuriehitised, siis kaasaegne esinduskontserdimaja seda funktsiooni kindlasti täidab,» on Hallik veendunud. Ta lisab, et sümfoonilise muusika ning oratooriumide esitamiseks meil pealinnas saali ei ole, ent vajadus selle järele on suur.