Galerii ⟩ Bluusibänd Kaisa Ling Thing esitles uut albumit

Kaisa Ling Thing on bluusimaastikul omapärane, et mitte öelda kummaline tegija, kuna solistiks on naine ja teemad on läbivalt feministlikud. Koosseis keskendub inimõigustele, seisab vägivalla ja rassismi vastu ning toetab alati oma kehaga rahujalal olemist. Ansambel on tegutsenud juba aastast 2017 ning 2018. aastal ilmus neilt debüütplaat «Nii kole mees».