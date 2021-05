AK ⟩ Miski pole hapram kui kirjandustegelase elu

Iroonia on miski, milleta kaas­aja inimene vist enam eriti elada ei oska, meie mõtlemine ning enese- ja maailmatunnetus on sellest üha enam vahendatud. Iroonia loob teadvuse ja tegelikkuse vahele teatava puhvertsooni, leevendab elu – ning seega ka tema tasuta kaasa­ande: surma – lakkamatut lähedalolu. Iroonia on vist peaaegu ainus asi peale meelemürkide, mis suudab pakkuda toimivat ventiili traagilisele elutunnetusele; see on lõbusaim ning kõige vähem enesepettust eeldav viis tulla emotsionaalselt ja intellektuaalselt toime meid ümbritseva loodusliku stiihiaga.

Loodusliku stiihia kõige kardetum avaldumisvorm on surm. Inimene pole peaaegu kunagi surmaks valmis, ta ei sure peaaegu kunagi «õigel» ajal. Et surma kontrollimatus ja käsiteldamatus meelevaldsuses midagi mõistuspärast ja isegi positiivset näha, on hakatud muuhulgas ütlema, et looja kutsub kiiresti enese juurde need, kes on talle iseäranis kallid. Eesti kirjanik Andrus Kasemaa lisas ühes oma aastatetaguses luuletuses sellele mütoloogilise sisuga lohutusele koguni kerge romantilise dimensiooni: «Surm / Sina oled kõige õnnelikum / sest Sina saad nad kõik / keda tahad keda igatsed».